Итоги года от правительства: в Кыргызстане преодолели спад экономики

В правительстве Кыргызстана считают, что главным результатом 2016 года стало преодоление глубокого спада национальной экономики и сохранение положительной динамики экономического роста. Об этом сегодня на заседании кабинета министров сообщил министр экономики Кыргызстана Арзыбек Кожошев.

По его словам, с самого начала года экономика демонстрировала нисходящий тренд. Положительная динамика стала наблюдаться лишь в августе. Однако на ситуацию в стране все еще влияет замедление экономического роста в России и Казахстане - падение на 0,6 процента и рост всего в 0,8 процента. На экономике Кыргызстане это сказывается через торговлю и объемы денежных переводов в страну.

По итогам 2016 года объем ВВП страны составил 458 миллиардов сомов и вырос на 3,8 процента.

Без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор реальный роста ВВП составил 3,7 процента. Самые высокие темпы отмечены в строительстве (7,4 процента) и промышленности (5,2 процента).

По итогам 2016 года на 0,7 процента увеличилась в структуре ВВП доля сферы услуг – до 49,8 процента. Производство товаров составляет 39,2 процента, как и в 2015-м.