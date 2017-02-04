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Экономика

Месторождение золота оказалось в заповеднике. Конкурс отменили

В Кыргызстане Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования отменил конкурс на золоторудное месторождение из-за того, что оно расположено на территории заповедника. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

  • При подготовке аукциона выявили нарушение законодательства. Участок находится на территории Беш-Аральского заповедника.

По закону об особо охраняемых территориях на территории заповедников запрещены любые геологические работы.

17 февраля должен был состояться аукцион по предоставлению права пользования недрами для проведения геологоразведочных работ на рудопроявлении золота Ирисай. Объект расположен в Чаткальском районе Джалал-Абадской области. Однако госкомитет конкурс отменил.
Ссылка: http://new.24.kg/ekonomika/44034/
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