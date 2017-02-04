Больше половины Налогового кодекса Кыргызстана изменили за восемь лет

За восемь лет действующая редакция Налогового кодекса Кыргызстана изменилась более чем на 50 процентов. Об этом сегодня на заседании парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» сообщил министр экономики Арзыбек Кожошев.

По его словам, за последние годы в нынешнюю редакцию Налогового кодекса внесли более 670 изменений. Фактически больше половины документа перекроили. В законотворческой технологии принята норма, что в случае изменения более половины документа надо вводить новую редакцию.

«На основе концепции фискальной политики на 2015-2020 годы предусмотрено принятие нового Налогового кодекса. Мы собрали все изменения воедино. Но концепт документа остается прежним. Там нет новых видов налогов. Введены механизмы работы по товариществам и ассоциациям. Также не были представлены схемы работы по исламским принципам финансирования и правилам ЕАЭС», - рассказал Арзыбек Кожошев.