«Народная лотерея» возвращается на рынок Кыргызстана с прежними высокими суммами выигрышей. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» сообщил финансовый директор ОА «Райдер Ассошиэйтс» Улан Маматов.
По его словам, ранее деятельность компании была приостановлена после судебных разбирательств и претензий Гофиннадзора.
«Нас обвинили в сговоре с бывшим председателем Госфиннадзора. Якобы благодаря этому мы получили скидку при уплате налогов в 10 процентов. Когда начались разбирательства, мы молча оплатили 31 миллион сомов штрафа, несмотря на наличие официальных бумаг. Сейчас компания начинает работать снова. Мы уже получили лицензию на одну тиражную и две моментальные лотереи. С 19 января мы начали снова работать», - отметил Улан Маматов.
Коммерческий директор Мирлан Даулетбаков отметил, что компания всегда добросовестно относилась к выплате налогов.
Ранее более 700 человек работали по всему Кыргызстану.
«Сейчас будет работать четыре вида лотереи. Тиражная лотерея «Белек» будет разыгрываться по ТВ. Также будут разыгрываться мгновенно «Мега-3», «Супер-3» и «Гипер-4». По моментальной лотерее выигрыш составит от 100 сомов до 800 тысяч сомов. Процент выигрыша составит 55 процентов. Фактически каждый 3-й или 4-й билет будет выигрышный. Народная лотерея будет выплачивать все призы», - добавил Улан Маматов.