В полтора раза выросла прибыль аффинажного завода в Кара-Балте

Прибыль аффинажного завода ОАО «Кыргызалтын» в Кара-Балте по итогам 2016 года выросла в полтора раза. Об этом ИА «24.kg» сообщили в компании.

Прибыль завода в 2016 году составила 132,5 миллиона сомов. Это на 84,1 миллиона сомов больше показателя 2015-го.

В 2012-2015 годах прибыль аффинажного предприятия не превышала 80 миллионов сомов. Объем выпускаемой продукции аффинажного завода также вырос на 25,4 процента.

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Отметим, что рост показателей производства отчасти связан с программой Национального банка по выпуску золотых мерных слитков.

С 7 мая 2015 года по ноябрь 2016-го Национальный банк продал 122 килограмма золота на 340 миллионов сомов.