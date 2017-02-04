Снижение швейного производства в Кыргызстане правительство списало на неверные статданные

Снижение объемов швейного производства в Кыргызстане – результат неверных статистических данных. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике заявил вице-премьер-министр Олег Панкратов.

По его словам, швейники переживают второй бум, несмотря на официальное падение объемов производства.

По данным Национального статистического комитета КР, по итогам 2016 года отставание от уровня 2015-го в производстве одежды составило 20 процентов, в текстильном - 12,6 процента.

Как заявил Олег Панкратов, в реальности текстильное и швейное производство наращивают объемы выпуска продукции. Предпринимателям сектора не хватает рабочих рук.

«Сейчас швейники говорят об укрупнении производств. Если раньше они работали на мелких заказчиков, то сейчас в их продукции нуждаются крупные торговые сети. Поэтому они ставят перед нами вопрос о выделении производственных площадей. Правительство сейчас работает над тем, чтобы решить проблему», - заверил Олег Панкратов.