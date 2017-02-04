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Экономика

Более 17 тонн золота произвели на «Кумторе» в 2016 году

На руднике «Кумтор», расположенном в Иссык-Кульской области Кыргызстана, по итогам 2016 года произвели 550 тысяч 960 унций, или 17 тонн 136,78 килограмма золота. Об этом сообщила компания «Центерра Голд Инк.».

Как отмечается, «Кумтор» превысил средний показатель (540 тысяч унций) производственного прогноза, скорректированного в сторону увеличения по итогам третьего квартала 2016 года.

Объемы производства золота в 2017 году

По предварительным оценкам, на «Кумторе» произведут около 455-505 тысяч унций (тройская унция = 31,10348 грамма) золота, при этом 30 процентов общегодового объема обеспечат в четвертом квартале 2017 года.

Объем капитальных затрат (за минусом капитализации вскрышных работ) на «Кумторе» в 2017 году должен составить $96 миллионов. Расходы на поддержание основных фондов ($68 миллионов) главным образом связаны с капитальным ремонтом и обновлением парка тяжелогрузной горной техники ($58 миллионов), капитальным ремонтом и заменой оборудования ЗИФ ($3 миллиона) и прочими статьями ($7 миллионов).

Капитальные затраты на развитие на «Кумторе» в 2017 году должны составить $28 миллионов:

  • перенос некоторых объектов инфраструктуры по общему плану эксплуатации рудника с учетом расширения контуров его карьера - $9 миллионов;
  • строительство дамбы хвостохранилища - $11 миллионов, закупка новой горной техники - $4 миллиона;
  • мероприятия по водоосушению - $2 миллиона;
  • другие статьи - $2 миллиона.

Возведение дамбы хвостохранилища в 2017 году представляет собой строительство первого сооружения подобного рода, которое должно содержать дополнительно $3,6 миллиона унций золотых запасов как результат расширения контуров карьера в соответствии с планом KS-13.

Расходы на это квалифицируются как капитальные затраты на развитие. Этот первоначальный цикл работ положит начало трехлетней программе, которая завершится только в 2019 году. Общая стоимость работ составит $32 миллиона.

Все строительные работы по дамбе хвостохранилища, проводившиеся до 2017 года, были связаны с необходимостью хранения хвостов, которые образовывались в результате переработки руд из утвержденных запасов, еще до утверждения проекта расширения контуров карьера по плану KS-13.

Денежная составляющая капитализации вскрышных работ, связанных с разработкой карьера, в 2017 году ожидается в размере $172 миллионов из общих расходов на капитализацию вскрышных работ, составляющих $234 миллиона.

  • Centerra Gold Inc. («Центерра») – канадская золотодобывающая компания. Занимается эксплуатацией, разработкой, разведкой и приобретением золоторудных месторождений в Северной Америке, Азии и других регионах мира. «Центерра» является крупнейшим западным производителем золота в Центральной Азии. 
Ссылка: http://new.24.kg/ekonomika/43659/
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