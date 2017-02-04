11:33
-5
USD 69.45
EUR 74.61
RUB 1.17
Экономика

Около $300 миллионов инвестировал в Кыргызстан ЕБРР за последние три года

За последние три года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестировал около $300 миллионов в Кыргызстан. Об этом на встрече с премьер-министром КР Сооронбаем Жээнбековым заявил региональный директор ЕББР по Центральной Азии Нил Маккейн.

Как отмечается, банк финансирует проекты в сфере улучшения муниципальной инфраструктуры, такие как реабилитация систем водоснабжения и канализации, улучшение городского транспорта и управление твердыми бытовыми отходами в Бишкеке и Оше.

  • Глава правительства рассказал о создании Фонда подготовки проектов и призвал ЕББР принять участие в его капитализации. 

«Бизнес Кыргызстана нуждается в оборотных средствах при подготовке инвестиционных проектов на международном уровне и сталкивается с проблемами залогового обеспечения кредитов. Для решения данных вопросов правительство рассматривает вопрос о создании нового финансового инструмента - Фонда подготовки проектов», - цитирует слова премьер-министра его пресс-служба.

Представитель ЕБРР отметил, что они акцентируют внимание на финансировании проектов в сфере окружающей среды и выразил готовность продолжить тесное сотрудничество с Кыргызстаном.
Ссылка: http://new.24.kg/ekonomika/43616/
просмотров: 39
Версия для печати
Материалы по теме
Евразийский банк развития прогнозирует замедление экономики Кыргызстана до 1,5 процента
Турдубек Мамбетов: На 1 июля по линии ЕБРР на развитие водоснабжения городов КР привлечено 138,4 миллиона евро инвестиций
Европейский банк реконструкции и развития готов оказать Кыргызстану поддержку при вступлении в ЕАЭС
Олег Панкратов: Для Кыргызстана присутствие ЕБРР в стране важно для закрепления рыночных институтов
По прогнозам ЕБРР, в 2015 году ВВП в Кыргызстане вырастет на 3 процента
Популярные новости
Продать месторождения Кара-Кече и Мин-Куш готовы помочь 7 компаний Продать месторождения Кара-Кече и Мин-Куш готовы помочь 7 компаний
Более 20 тысяч домов в Чуйской области подключат к газоснабжению в 2017 году Более 20 тысяч домов в Чуйской области подключат к газоснабжению в 2017 году
К строительству объектов по проекту CASA-1000 Кыргызстан приступит в 2018 году К строительству объектов по проекту CASA-1000 Кыргызстан приступит в 2018 году
Омурбек Текебаев назвал имена чиновников, чьи родственники получили должности в ЕЭК (список) Омурбек Текебаев назвал имена чиновников, чьи родственники получили должности в ЕЭК (список)
Бизнес
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom
Сотрудники &laquo;Кыргызтелекома&raquo; перечислили более полумиллиона сомов в&nbsp;помощь пострадавшим в&nbsp;авиакатастрофе Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе