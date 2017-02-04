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Экономика

В Кыргызстане выберут лучшего экспортера

В 2017 году в Кыргызстане проведут национальный конкурс «Лучший экспортер». Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Отмечается, что постановление о конкурсе подписал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

Конкурс проведут для повышения экспортного потенциала республики, развития промышленного, туристического и аграрного комплексов, стимулирования развития конкурентоспособного и ориентированного на экспорт отечественного производства.

Основные задачи конкурса - информирование общественности, потенциальных торговых партнеров и инвесторов о лучших экспортерах Кыргызстана, пропаганда достижений отечественных производителей в освоении новых видов конкурентоспособной продукции.
Ссылка: http://new.24.kg/ekonomika/43576/
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