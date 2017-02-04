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Экономика

Депутаты помогут развитию парфюмерии в Кыргызстане

Поправки в Налоговый кодекс Кыргызстана, направленные на развитие производства парфюмерно-косметической продукции, внесли на рассмотрение парламента. Инициировали их ряд народных избранников.

Они отмечают, что в республике произрастает множество трав и растений, которые используются в парфюмерии и имеют очень хорошее качество, так как растут в горной, экологически чистой местности. Но предприятий по выпуску парфюмерной продукции практически нет, а рынок заполнен товаром импортного производства.

  • «При этом деятельность местных производителей изначально обречена на провал ввиду неравного положения с импортерами. Они оказываются неконкурентоспособными в рамках ЕАЭС», - считают в Жогорку Кенеше.

«В Кыргызстане производство такой продукции приравнено к производству спиртосодержащей продукции, с уплатой акциза на спирт. В странах ЕАЭС производители косметики не уплачивают акциз, а сама деятельность выведена из-под действия законов, регулирующих производство алкогольной продукции. Это значительно упрощает требования к открытию данных предприятий, получению разрешений, осуществлению закупок необходимых материалов, уменьшает издержки производства», - говорится в справке-обосновании.

Законопроектом предлагается отнести производителей парфюмерно-косметической продукции к числу спецпотребителей. Это, по мнению депутатов, позволит создать равные с производителями стран ЕАЭС условия и послужит толчком в развитии производства данной продукции в Кыргызстане.

«Кроме того, мы будем иметь экономический эффект - создание новых рабочих мест и уплату налогов от производства», - ожидают нардепы. 
Ссылка: http://new.24.kg/ekonomika/43187/
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