«Росинбанк» предлагает своим клиентам новые условия кредитования: для бизнеса — по ставке от 11 процентов годовых, потребительские кредиты — от 19 процентов.

«В основе новой кредитной политики нашего банка лежит индивидуальный подход к каждому клиенту, — рассказал заместитель председателя правления банка Ваагн Ншанян. — И это вполне логично, ведь нет двух одинаковых причин взять кредит. У каждого бизнес-проекта свой потенциал, своя траектория развития, соответственно и условия кредитования должны быть уникальными именно для этого дела. Тот же подход у нас и к выдаче потребительских кредитов разных форматов: они должны давать новые возможности людям, а не становиться для них кабалой».

Кредитные продукты ОАО «Росинбанк» максимально учитывают интересы клиентов, предоставляя дополнительные преимущества с гибкими сроками кредитования и с возможностью досрочного погашения кредитов без дополнительных комиссий.