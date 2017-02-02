Президентом ОАО «Кыргызтелеком» стал Нурлан Мадаминов

ОАО «Кыргызтелеком»

Совет директоровизбрал Нурлана Мадаминова председателем правления — президентом компании.

Сегодня на собрании председатель совета директоров Бекзат Усенканов представил Нурлана Мадаминова коллективу.

«Мадаминов, исполняя обязанности председателя правления, смог проявить себя как опытный руководитель и хороший менеджер», — сказал Усенканов.

Напомним, Н.Мадаминов исполнял обязанности председателя правления с 22 декабря 2016 года.

Нурлан Мадаминов родился 24 декабря 1970 года, имеет высшее образование, учился с 1988 по 1993 год в Ленинградском электротехническом институте связи (ЛЭИС), с 2009-го по 2012-й — в КГЮА, г. Каракол.

Трудовая деятельность:

1994–1997 — Государственное предприятие электрической связи «Кыргызтелеком», г. Бишкек, электромонтер, инженер;

1997–2003 — ОАО «Кыргызтелеком» , инженер 2-й категории, ведущий инженер ГРП; директор Центра междугородной и международной связи;

2003–2011 — ОАО «Кыргызтелеком» , Иссык-Кульский областной филиал, г. Каракол, генеральный директор;

2011–2013 — ОАО «Кыргызтелеком» , г. Бишкек, вице-президент — административный директор;

2013–2015 — Ос ОО «Ай-элемент» , г. Бишкек, технический директор;