Президентом ОАО «Кыргызтелеком» стал Нурлан Мадаминов

Сегодня на собрании председатель совета директоров Бекзат Усенканов представил Нурлана Мадаминова коллективу.
«Мадаминов, исполняя обязанности председателя правления, смог проявить себя как опытный руководитель и хороший менеджер», — сказал Усенканов.
Напомним, Н.Мадаминов исполнял обязанности председателя правления с 22 декабря 2016 года.
Нурлан Мадаминов родился 24 декабря 1970 года, имеет высшее образование, учился с 1988 по 1993 год в Ленинградском электротехническом институте связи (ЛЭИС), с
Трудовая деятельность:
1994–1997 — Государственное предприятие электрической связи «Кыргызтелеком», г. Бишкек, электромонтер, инженер;
1997–2003 —
2003–2011 —
2011–2013 —
2013–2015 — Ос