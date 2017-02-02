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Бизнес

Президентом ОАО «Кыргызтелеком» стал Нурлан Мадаминов

Совет директоров ОАО «Кыргызтелеком» избрал Нурлана Мадаминова председателем правления – президентом компании.

Сегодня на собрании председатель совета директоров Бекзат Усенканов представил Нурлана Мадаминова коллективу.

«Мадаминов, исполняя обязанности председателя правления, смог проявить себя как опытный руководитель и хороший менеджер», - сказал Усенканов.

Напомним, Н.Мадаминов исполнял обязанности председателя правления с 22 декабря 2016 года.

Нурлан Мадаминов родился 24 декабря 1970 года, имеет высшее образование, учился с 1988 по 1993 год в Ленинградском электротехническом институте связи (ЛЭИС), с 2009-го по 2012-й - в КГЮА, г.Каракол.

Трудовая деятельность:

1994-1997 - Государственное предприятие электрической связи «Кыргызтелеком», г.Бишкек, электромонтер, инженер;

1997-2003 - ОАО «Кыргызтелеком», инженер 2-й категории, ведущий инженер ГРП; директор Центра междугородной и международной связи;

2003–2011 - ОАО «Кыргызтелеком», Иссык-Кульский областной филиал, г. Каракол, генеральный директор;

2011–2013 - ОАО «Кыргызтелеком», г.Бишкек, вице-президент – административный директор;

2013–2015 - ОсОО «Ай-элемент», г. Бишкек, технический директор;

2016 г. - ОсОО «Сергек», г. Бишкек, директор.
Ссылка: http://new.24.kg/biznes_info/44301/
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