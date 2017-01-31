Завершился финал конкурса «Мобильный кубок Евразии»

Финал евразийского этапа международного конкурса «Mobile World Challenge» — «Мобильный кубок Евразии» состоялся в городе Ереване. В нем приняли участие 24 команды стартаперов из Украины, Таджикистана, России, Кыргызстана, Казахстана, Грузии и Армении. Первое место завоевала команда из России с проектом ConfBot, второе место заняли участники из Армении с работой Earlyone, а третье досталось представителям Грузии, проекту Treepex. Победители получили денежные призы в размере $20 000, $15 000 и $10 000 и были приглашены представлять Евразию на Всемирном мобильном конгрессе. Мероприятие пройдет в Испании с 27 февраля по 2 марта 2017 года.
В 2016 году на участие в конкурсе поступило на 76 процентов больше заявок, чем в предыдущий период. Судьи, изучив все проекты, выбрали по три команды, представляющие каждую из восьми
Михаил Герчук, исполнительный директор «ВымпелКом Евразия», сказал: «В этом году финалисты были отобраны из почти тысячи зарегистрированных команд, что демонстрирует удвоенный интерес к Eurasia Mobile Challenge по сравнению с прошлым конкурсом. Прошедшие региональный финал три
«Мы впечатлены энтузиазмом и живым интересом со стороны конкурирующих команд. Мы более чем уверены, что эти яркие молодые люди, демонстрирующие современное и гибкое мышление и сосредоточенные на цифровых инновациях, могут стать следующим значительным феноменом в мобильной отрасли, и мы хотим быть в эпицентре этого преобразования новой продукции и
Проектам
Eurasia Mobile Challenge проводится по инициативе флагманской команды Make your Mark группы «ВымпелКом Ltd.« — международной компании, специализирующейся в области коммуникаций и технологий. Конкурс ориентирован на молодых людей технических и гуманитарных специальностей, молодых предпринимателей и стартаперов, которые могут предложить концепцию или готовый прототип решения в digital, мобильных финансовых решений, big data, облачных и М2