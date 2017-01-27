«Росинбанк» передал оргтехнику 58-й школе Бишкека

ОАО «Росинбанк»
оснастил кабинет информатики средней школы № 58 компьютерной техникой. Заместитель председателя правления ОАО «Росинбанк»
Алмаз Бекназартегин поблагодарил учителей за значительный вклад в систему образования и помощь в воспитании подрастающего поколения.
Директор школы Алмагуль Нурбековна Исраилова в свою очередь выразила особую признательность «Росинбанку» за поддержку и модернизацию учебного процесса образовательного учреждения.
Осознавая значимость социальной ответственности бизнеса перед обществом, ОАО «Росинбанк» и в дальнейшем продолжит вносить свой вклад в развитие социально значимых проектов и процветание Кыргызстана в целом.