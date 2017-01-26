09:53
-5
USD 69.45
EUR 74.61
RUB 1.17
Бизнес

Beeline передаст финансовую помощь пострадавшим в катастрофе «Боинга-747»

Коллектив Cкай Мобайл (ТД Beeline) глубоко потрясен трагедией в связи с крушением грузового самолета «Боинг-747» на территории поселка Дачи СУ. Восприняв произошедшее как личное горе, мы скорбим о невосполнимой утрате сограждан и выражаем искренние соболезнования близким погибших. Как и вcе кыргызстанцы, сотрудники компании стремятся оказать посильную поддержку семьям погибших и людям, пострадавшим в результате страшной авиакатастрофы.

Мы не могли оставаться в стороне сразу после сообщений об этом ужасном происшествии и хотим продолжить благое дело. Помимо уже переданной ранее партии продуктов, одежды и наличных средств, коллектив Cкай Мобайл (ТД Beeline) направит в качестве финансовой поддержки свою однодневную зарплату. Сформированный денежный фонд будет распределен адресно.

Сотрудники компании понимают важность любой помощи, необходимой для преодоления трудностей морального и материального характера, возникших у пострадавших в результате авиакатастрофы сограждан. Мы искренне надеемся, что посильный вклад нашего коллектива поможет пострадавшим и близким погибших почувствовать, что они не одиноки в своей беде, и эта помощь, так же как сочувствие и поддержка всего народа Кыргызстана, дадут им силы пройти это непомерно жестокое испытание, помогут укрепить стойкость духа и обрести желание начать новую жизнь.
Ссылка: http://new.24.kg/biznes_info/43889/
просмотров: 22
Версия для печати
Популярные новости
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom
Сотрудники &laquo;Кыргызтелекома&raquo; перечислили более полумиллиона сомов в&nbsp;помощь пострадавшим в&nbsp;авиакатастрофе Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе
Бизнес
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom
Сотрудники &laquo;Кыргызтелекома&raquo; перечислили более полумиллиона сомов в&nbsp;помощь пострадавшим в&nbsp;авиакатастрофе Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе