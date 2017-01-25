Более 20 литров донорской крови сдали сотрудники MegaCom

Сегодня в здании головного офиса компании MegaCom прошла совместная с Республиканским центром крови Кыргызской Республики акция по сдаче донорской крови. Цель данного мероприятия – пополнить запасы донорской крови в больницах, где ощущается их нехватка, и привлечение кыргызстанцев к добровольному донорству крови и ее компонентов.

В компании MegaCom действующие и потенциальные доноры крови и ее компонентов принимают участие в подобных мероприятиях исключительно на добровольной основе. И в этот раз в мобильном пункте Станции переливания крови было многолюдно, что говорит о высоком уровне гражданской активности сотрудников компании. Каждый понимает, что именно доноры порой являются единственным источником жизни для людей, нуждающихся в переливании крови. На этот раз в акции приняли участие 46 сотрудников компании, в числе которых как доноры со стажем, так и новички.

«Сегодня я впервые стал донором крови. Раньше почему-то боялся этой процедуры, но, как оказалось, это совершенно безболезненно и безопасно. К тому же приятно осознавать, что твоя кровь может кому-то помочь», - поделился впечатлениями один из специалистов компании.