Более 100 000 пользователей социальных сетей выбирают О!

На сегодняшний день на официальные страницы мобильного оператора О! в социальных сетях уже подписаны свыше 107 тысяч пользователей. А Facebook-страница
компании — лидер среди телеком-операторов
Кыргызстана по данным самого популярного сервиса аналитики соцмедиа SocialBakers
. За обновлениями страницы компании следят более 50 тысяч пользователей популярной соцсети.
«Мы уделяем особое внимание службе поддержки на официальных страницах компании в социальных сетях. Так, любой пользователь, обратившийся за онлайн-консультацией на официальные страницы О! в социальных сетях, получит оперативное решение вопроса в течение нескольких минут, независимо от времени суток и дня недели. Мы всегда на связи для наших абонентов!» — отметил коммерческий директор мобильного оператора О! Максим Сидоренко.
Будьте в центре событий, присоединяйтесь к официальным страницам О! в социальных сетях Facebook, «Одноклассники», Instagram, Viber и Twitter!
Мобильный оператор О! — сеть для твоего смартфона!