Выиграйте эксклюзивный деловой набор на 2017 год от MegaCom

По многочисленным просьбам абонентов MegaCom вновь запустил конкурс , приняв участие в котором, можно выиграть фирменный деловой комплект из ежедневника, настольного и настенного календарей на 2017 год. Конкурс проходит на официальной странице компании в Facebook . Присоединяйтесь!

Главной темой эксклюзивного календаря компании MegaCom на 2017 год стал ширдак, внесенный в список нематериального наследия ЮНЕСКО как одно из самых сложных по своей технике изготовления изделий из войлока. Каждая страница нового календаря MegaCom — это неповторимый, уникальный ширдак, каждый узор и орнамент которого наполнен особым смыслом. К примеру, окантовочные поля ширдака, белые и черные треугольники олицетворяют горы. Считается, что сочетание красного и белого цветов символизирует продолжение рода, в то время как синий и красный образуют союз озера Иссык-Куль и живописных гор Ала-Тоо . Отметим, что в основу концепции этого календаря легла идея поддержки мобильным оператором национальных ценностей.