Выиграйте эксклюзивный деловой набор на 2017 год от MegaCom

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Главной темой эксклюзивного календаря компании MegaCom на 2017 год стал ширдак, внесенный в список нематериального наследия ЮНЕСКО как одно из самых сложных по своей технике изготовления изделий из войлока. Каждая страница нового календаря MegaCom — это неповторимый, уникальный ширдак, каждый узор и орнамент которого наполнен особым смыслом. К примеру, окантовочные поля ширдака, белые и черные треугольники олицетворяют горы. Считается, что сочетание красного и белого цветов символизирует продолжение рода, в то время как синий и красный образуют союз озера
Автором ширдаков, использованных для календаря, является Зымраткан Сакеналиева из села