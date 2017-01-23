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Бизнес

MegaCom поддержал открытие ледового катка в Нарыне

MegaCom выступил официальным партнером открытия крытого ледового катка во Дворце спорта имени Т.Токтосунова в городе Нарыне. Компания планирует и в дальнейшем поддерживать популяризацию данного катка, ведь эта современная ледовая арена, соответствующая международным стандартам, будет способствовать развитию спорта и туризма в регионе.

Открытие катка стало грандиозным праздником для нарынчан.

Более 500 зрителей смогли в этот день насладиться концертом и выступлением фигуристок школы фигурного катания при Конькобежной федерации Кыргызской Республики.

Также состоялся захватывающий товарищеский матч между хоккейными командами Кыргызстана и Казахстана. Лучшие фигуристы и хоккеисты получили фирменные подарки от MegaCom.

Напомним, будучи крупным и социально ответственным бизнесом, компания MegaCom регулярно поддерживает социальные проекты, призванные улучшить жизнь кыргызстанцев. Так, с помощью MegaCom в Нарынской области построена и действует муниципальная пекарня «Нарын — Келечек», выпекающая хлеб по социальным ценам. Кроме того, установлено 16 компьютерных классов по проекту «MegaБилим». Ведется патронат ветеранов Великой Отечественной войны и дома-интерната при средней школе имени К.Акназарова.

Кроме того, MegaCom уделяет особое внимание развитию и поддержке спорта в Кыргызстане в рамках спонсорства и благотворительности. Много лет самые яркие спортивные события, трансляции, турниры и чемпионаты прочно ассоциируются с именем крупнейшего мобильного оператора страны.

MegaCom — за спорт и здоровый образ жизни!
Ссылка: http://new.24.kg/biznes_info/43708/
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