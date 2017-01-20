Выиграй 1 000 000 сомов в викторине «Счастливые SMS» от MegaCom

Станьте участником викторины, подключив услугу «Счастливые SMS» от MegaCom, и получите возможность выиграть 1 000 000 сомов. Определение обладателя суперприза в рамках викторины состоится уже 31 января 2017 года.
Чтобы принять участие в викторине, отправьте любое SMS на номер 2016 либо наберите короткий номер *2016#. Подключив пакет «Счастливые SMS» за абонентскую плату в размере 12 сомов с учетом НДС и НсП, вы получаете 20 SMS внутри сети и возможность принять участие в викторине. На ваш номер поочередно поступят вопросы с вариантами ответа. Нужно максимально быстро отправить верный ответ, за который начисляется 10 баллов. Победителем объявляется участник, набравший максимальное количество баллов за минимальное время.
Каждый день можно выиграть 15 000 сомов, каждый месяц самый активный эрудит получает iPhone 6S. Для участия в розыгрыше 1 000 000 сомов необходимо иметь более 20 оплаченных пакетов «Счастливые SMS», которые должны быть использованы до 31 января, и в день розыгрыша иметь хотя бы один пакет.
Подробнее о викторине и правилах участия можно узнать на сайте luckysms.megacom.kg.