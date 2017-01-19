В самолете «Боинг-747» не было груза, предназначенного для Кыргызстана

В грузовом самолете «Боинг-747», упавшего 16 января вблизи международного аэропорта «Манас», не было груза, предназначенного для Кыргызстана.

Грузовой самолет рейса Гонконг – Бишкек - Стамбул не обслуживался в воздушно-грузовом центре. В аэропорту «Манас» данный рейс осуществлял только техническую посадку – дозаправка и смена экипажа, так как по требованию Гражданской авиации Турции экипаж подлежит замене при полете более 6 часов (примечание: зависит от категории рейсов).

Напомним, 16 января 2017 года в 7.17 самолет «Боинг 747-400», принадлежащий Турецкой авиакомпании АСТ и выполнявший полет рейсом №6491 (Гонконг – Бишкек - Стамбул), производя посадку на взлетно-посадочную полосу международного аэропорта «Манас» для заправки топлива, упал на село Дачи СУ Сокулукского района Чуйской области.