4G LTE от MegaCom запущен еще в 10 селах Кыргызстана

MegaCom продолжает развитие сети 4G LTE, модернизируя существующие базовые станции и устанавливая новые.

Теперь 4G-Интернет доступен еще в 10 селах 3 областей:

Чуйская область: села Орто-Суу и. Полтавка;

Джалал-Абадская область: с.Сузак;

Ошская область: села Ынтымак, Присавай, Барак, Джикелди, Кызыл-Мехнат, Октябрь и Чагыр.

Благодаря постоянной работе специалистов технического отдела современной технологией уже пользуются жители городов Бишкека, Оша, Джалал-Абада, Чолпон-Аты, Канта, Кара-Балты, Токмака и Кара-Суу, а также абоненты 24 сел Чуйской области, 13 сел Ошской области и 7 сел Иссык-Кульской области.

При подключении к 4G LTE от MegaCom убедитесь, что ваше устройство и SIM-карта поддерживают LTE. Наберите бесплатную команду *460. В случае если после набора команды *460 система ответит «Замените SIM-карту», обратитесь в ближайший Центр продаж и обслуживания или фирменный салон компании, где вашу старую SIM-карту обменяют на новую формата 4G LTE абсолютно бесплатно.

Почувствуй настоящую скорость с 4G LTE от MegaCom!