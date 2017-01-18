MegaCom: более 54 населенных пунктов обеспечены качественной связью

Постоянная работа над расширением, техническим развитием и оптимизацией сети обеспечивает абонентов MegaCom высококачественной мобильной связью, быстрым Интернетом и возможностью в любом уголке Кыргызстана быть на связи. В декабре специалистами MegaCom были проведены плановые технические работы.

В конце 2016 года было установлено дополнительное оборудование, в эксплуатацию введены новые базовые станции стандарта 3,75G. Технология третьего поколения запущена в 27 населенных пунктах 5 областей:

Иссык-Кульская область: пгт.Джергалан и с.Джети-Огуз (курорт);

Нарынская область: села Табылгыты, Кызыл-Коргон, Ак-Чий и Джаны-Тилек;

Джалал-Абадская область: села Калмак-Кырчын, Сары-Булак, Аркит, Кезарт, Кызыл-Кель, Сай-Булун, Чалдыбар, Чат, Арал, Бирдик, Атай, имени К.Маркса и участок автодороги Казарман – Джалал-Абад;

Ошская область: села Тээке, Ак-Босого, Кичи-Каракол, Чон-Каракол и Первое Мая;

Баткенская область: села Катран, Коргон (Ак-Терек), Чуянчи.

Мобильный Интернет от MegaCom стандарта 3,75G стал еще быстрее в городах Бишкеке и Джалал-Абаде, а также в селах Джон-Тебе, Куру-Маймак, Суулу-Маймак Таласской области и в селах Кара-Джигач, Сары-Джон Чуйской области.

Благодаря запуску современной базовой станции мобильной связью от MegaCom теперь пользуются жители отдаленного села Таш-Акур Джалал-Абадской области.

Компания не забывает и об усовершенствовании уже установленных базовых станций. В значительной степени был улучшен сигнал в 6 областях:

Чуйская область: г.Бишкек и пгт.Каинды;

Иссык-Кульская область: с.Джети-Огуз;

Таласская область: села Уч-Коргон и Кайнар;

Джалал-Абадская область: г.Джалал-Абад, села Сары-Талаа, Масы и Кочкор–Ата;

Ошская область: села Кашгар-Кыштак, Кызыл-Кошчу, Фрунзе, Кара-Колот, Кунгей и Курулуш;

Баткенская область: села Голбо, Лесхоз, Калача (Ак-Турпакский айыльный округ) и. Калача (Уч-Коргонский айыльный округ).

Информацию о зоне охвата сети можно получить в режиме онлайн благодаря Интерактивной карте покрытия сети, где можно отследить уровень сигнала ближайших базовых станций, быстро получить информацию о 2G, 3G и скоростном 4G-покрытии.

MegaCom – надежный оператор связи.