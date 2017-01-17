ОАО «МАМ» перечислит однодневную зарплату пострадавшим при крушении «Боинга-747»

Коллектив Открытого акционерного общества «Международный аэропорт «Манас» глубоко скорбит в связи с авиакатастрофой, повлекшей большое число человеческих жертв.

Страшная трагедия 16 января унесла человеческие жизни, и это большая утрата для всего Кыргызстана. От всего коллектива выражаем глубокие соболезнования семьям погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.

ОАО «МАМ» приняло решение о перечислении однодневной заработной платы сотрудников Бишкекского, Ошского и Каракольского филиалов, а также аппарата управления ОАО «МАМ» в фонд помощи пострадавшим в результате крушения грузового самолета «Боинг-747».