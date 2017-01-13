С мобильным оператором О! деньги возвращаются!

4G-устройств

4G-устройства

Мобильный оператор О! представил новую программу лояльности для пользователей. За каждую своевременно оплаченную абонентскую плату в рамках услуг «Безлимит 4G» (7 или 30 дней) и «Non Stop» предоставляется бонус. Абоненты, использующиедля доступа в Интернет и пользующиеся вышеуказанными услугами, могут получить до 10 процентов своих расходов за услуги мобильного Интернета обратно на счет.

«Выгоды от использования 4G-интернета от мобильного оператора О! становятся еще более ощутимыми. Теперь, своевременно оплачивая абонентскую плату за услуги, абонент может вернуть на свой счет до 100 сомов!» — отметил коммерческий директор компании Максим Сидоренко.

Подробнее ознакомиться с условиями программы лояльности можно на официальном сайте компании www.o.kg