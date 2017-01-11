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Бизнес

Комиссия за пополнение мобильного счета в сети MegaCom составляет не более 5 сомов

В компании MegaCom отмечают, что стоимость приема платежей для абонентов сети останется прежней (не более 5 сомов) в свете отдельных фактов повышения комиссии за пополнение баланса до 10 сомов. Снятие с абонентов MegaCom более 5 сомов за услугу пополнения баланса неправомерно. Все абоненты, столкнувшиеся с ситуацией завышенной комиссии, могут сообщить об этом по номеру *500. Каждый случай будет в обязательном порядке рассмотрен, приняты соответствующие меры.

Мобильный оператор стремится к тому, чтобы абоненты не переплачивали за услугу пополнения баланса. Для этого компанией реализованы различные возможности пополнения баланса с комиссией 0 процентов:

· в центрах продаж и обслуживания и фирменных салонах MegaCom (77 по всей стране), адреса которых можно узнать на сайте megacom.kg;

· в брендированных терминалах MegaCom, установленных в обширной сети магазинов «Народный» (43 по республике);

· более 200 промоутеров в фирменной одежде предоставляют услуги пополнения баланса без комиссии;

· через электронные кошельки GeoPay, «Элсом», «Мобильник»;

· КАП-карты (карты авансового платежа) различного номинала 30, 50, 100, 200, 400 и 700 сомов. Это удобный способ пополнения баланса в случае если вы находитесь в отдаленных районах, где нет возможности посетить ближайший офис компании;

· в личном кабинете на сайте megacom.kg.

Также компания MegaCom напоминает и о других возможностях пополнения баланса. При этом комиссия за пополнение баланса не превышает 5 сомов:

· платежные терминалы, количество которых более 3 тысяч по всей стране;

· кассы банков;

· почтовые отделения «Кыргыз почтасы»;

· «Международный платеж» — это возможность пополнить баланс за пределами Кыргызстана. Более 20 тысяч пунктов пополнения баланса на территории Российской Федерации и Казахстана.
Ссылка: http://new.24.kg/biznes_info/43008/
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