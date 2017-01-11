Нурдин Абдылдаев: Митинг у мэрии – это попытка давления на депутатов Бишкекского городского кенеша

«Власть города собрала людей и организовала у входа в мэрию несанкционированный митинг в поддержку кандидата Албека Ибраимова, они беспрерывно кричат в громкоговорители, обращаясь к депутатам, в пользу Албека Ибраимова. Я просил обеспечить общественный порядок, но милиция и мэрия на это никак не реагируют, я это расцениваю как попытку давления на депутатов БГК и признак неуверенности в своих силах нынешнего и.о. мэра», - сообщил кандидат в мэры Бишкека Нурдин Абдылдаев.

«Они уже не знают, как сохранить за собой кресло мэра, и начали организовывать митинги, вот лицо сегодняшней власти», - подчеркнул Нурдин Абдылдаев.