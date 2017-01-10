sms-сообщений . Однако самыми популярными средствами общения остались чаты и социальные сети. Трафик использованного Интернета составил около 453 терабайт.

С 31 декабря 2016 г. . по 8 января 2017 г. . абоненты Beeline совершили более 96 миллионов звонков, отправили около 14 миллионовсообщений и использовали почти 453 терабайта интернет-трафика . Подводя итоги работы сети, технический директор ООО «Скай Мобайл» Алексей Огнев отметил, что, несмотря на испытанную серьезную нагрузку, сеть работала без сбоев, при этом количество звонков, sms-сообщений и использование Интернета абонентами по сравнению с непраздничными днями выросло в несколько раз.